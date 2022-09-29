«أولادنا» مبادرة في القليوبية لتوزيع الـ«شنط» والزي المدرسي مجانا: «بنخفف عن الناس»

حبهم للناس وفعلهم الخير منذ سنوات، جعلهم يعرفون الفئات الأكثر احتياجا، لمساعدتهم بكل ما يحتاجون إليه، سواء بإقامة مشروعات متناهية الصغر للسيدات المعيلات، أو مساعدتهن على أعباء الحياة، ومع اقتراب العام الدراسي الجديد، قرر مسؤولو جمعية «شبرا الخير» بالقليوبية، إطلاق حملة «أولادنا» لتوزيع كافة مستلزمات الدراسة مجانا على الطلاب غير القادرين، لتخفيف العبء عن كاهل أسرهم.

«بقالنا سنين شغالين فبقينا عارفين احتياجات الناس الغلابة والطلاب الأيتام، ومع دخول المدارس قررن نعمل مبادرة أولادنا بهدف إدخال الفرحة على قلوب غير القادرين وتخفيف العبء عن الناس، وفرنا كل المستلزمات المدرسية من سنط وزي مدرسي وأدوات ليهم»، هكذا لخص إيهاب فاروق، رئيس مجلس إدارة الجمعيه قصة المبادرة لـ«الوطن».

يدرك مسؤولو الجمعية، أن دور المجتمع المدني في دعم الفئات الأكثر احتياجا مهم جدا، لذلك يحاولون تخفيف العبء عن كاهل الأسر ومساهمة منهم في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وفق «فاروق»: «إحنا بنحاول نشارك في المبادرات اللي بتعملها الدولة توحيدا للجهود، علشان كدة عارفين إن دورنا مهم في توفير حياة كريمة للمواطن من خلال الكثير من الحملات كأولادنا لدعم الطلاب».

أنشطة جمعية «شبرا الخير» بالقليوبية

أنشطة كثيرة تمارسها جمعية «شبرا الخير» التي تعد أكبر جمعية خيرية شبابية بمحافظة القليوبية، من بينها، دعم الأيتام وغير القادرين ومساعدة المرأة المعيلة، في توفير حياة كريمة لهم، بجانب إقامة مشروعات متناهية الصغر للمرأة المعيلة: «بنشوف إن الست المعيلة من الفئات اللي تستحق الدعم، علشان كدة بنعمل ليهم مشروعات لرعاية أطفالهن».

سلع غذائية وتموينية توزعها الجمعية على غير القادرين بالمنطقة بعد حصر المحتاجين من خلال الفرق المنتشرة في اشلوارع: «بنعمل حصر للناس الغلابة، وبنوزع عليهم آلاف الشنط الغذائية من السلع التموينية والخضراوات واللحوم والدواجن بشكل دوري بعد عمل قاعدة بيانات، والناس بتبقى مبسوطة».