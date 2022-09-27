«أشباح أوروبا» لـ هيفاء وهبي يحقق 115 ألف جنيه في يوم واحد بدور العرض

حقق فيلم «أشباح أوروبا» إيرادات تقدر بـ115 ألف جنيه في دور العرض، أمس الأحد، حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن».

أبطال فيلم «أشباح أوروبا»

أشباح أوروبا يجمع عدد من أبطال الصف الأول بين هيفاء وهبي، وأحمد الفيشاوي، وباسم سمرة، وأروى جودة، ومصطفى خاطر، وعباس أبو الحسن.

وقد تأجل طرح فيلم أشباح أوروبا لأكثر من مرة بسبب مشكلات إنتاجية، وارتباط أبطال العمل بأعمال فنية أخرى.

أحداث فيلم «أشباح أوروبا»

وحقق الفيلم إيرادات عالية ونجاحاً كبيراً، وتدور أحداثه حول زوجة تنجب 6 توائم، مما يضطر الزوج لبيع ثلاثة من أبنائهما بسبب الفقر، وعندما تكتشف الزوجة، تقرر ترك زوجها والسفر للخارج لتنشأ العديد من الصراعات بين الأشقاء في المستقبل.

الأفلام المنافسة لـ«أشباح أوروبا»

ينافس فيلم أشباح أوروبا عددًا من الأفلام منها كيرة والجن بطولة كريم عبدالعزيز، وكذلك فيلم «بحبك» لـ تامر حسني، إلى جانب فيلم «الدعوة عامة» بطولة محمد عبدالرحمن، وفيلم «خطة مازنجر» بطولة ياسمين رئيس، وفيلم «تسليم أهالي» بطولة دنيا سمير غانم، وفيلم «عمهم» بطولة محمد إمام، ومؤخراً تمّ طرح فيلم «خرجوا ولم يعودوا» في دور العرض.