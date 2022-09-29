بالأسماء.. مصرع طفل وإصابة 3 آخرين في انقلاب جرار زراعي ببني سويف

لقي طفل مصرعه وأصيب 3 آخرون في حادث انقلاب جرار زراعي بمقطورة، بالقرب من قرية أبو صالح بالطريق الصحراوي الشرقي في محافظة بني سويف، ونُقلت الجثة والمصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى الجامعي.

انقلاب جرار زراعي

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب جرار زراعي بمقطورة بالقرب من قرية أبو صالح بالطريق الصحراوي الشرقي القديم في نطاق المحافظة، ما أسفر عن مصرع طفل وإصابة 3 آخرين.

ووجه مدير الأمن بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل جثة المتوفى والمصابين إلى المستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى الجامعي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بـ3 سيارات إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المصابين ونقلهم مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، فيما تم إيداع جثة المتوفي مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

بيانات المتوفى والمصابين

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع عاشور وليد، 14 عامًا، وتم إيداع جثته داخل المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن.

فيما أصيب في الحادث كل من صدام عبيد أحمد، 13 عامًا، باشتباه كسر في العمود الفقري وجروح وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه مابعد الارتجاج، ومحمود محمد أحمد، 15 عامًا، باشتباه كسر في القدمين، واشتباه كسر في الذراعين وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وعلام علم علام، 15 عامًا، باشتباه كسر في القدم اليمنى واشتباه كسر في الذراع الأيسر وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

ويجرى تقديم الإسعافات الأولية والعلاج للمصابين داخل مستشفى بني سويف الجامعي، تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى.