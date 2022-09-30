«الصحة» توضح أعراض مرض السعار.. وتزود مراكز التعامل مع حالات العقر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن زيادة مراكز التعامل مع حالات العقر والخدش إلى 302 مركز موزعين على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في إطار استراتجية القضاء على المرض بحلول عام 2030 ضمن سياسات الصحة الواحدة.

واستعرضت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها تعريف مرض السعار وقالت: هو مرض فيروسي يصيب الجهاز العصبي للكلاب وغيرها، وقد ينتقل بالعقر من حيوان لآخر ومن حيوان لإنسان.

أعراض مرض السعار

وحددت وزارة الصحة والسكان أعراض السعار، لافتة الى أنها متعددة وغير محددة منها النباح بصوت غريب وغير مألوف، العض بدون استفزاز، عض أي شئ بشكل متكرر، وتعثر واضطراب خطواته عند الجري أو المشي، والجري بدون هدف، والإنطواء والخوف من الضوء.

وأشارت وزارة الصحة والسكان أنه تم ميكنة مراكز التعامل مع حالات العقر والخدش وتدريب كافة مدخلي البيانات بها، بما يواكب خطة واستراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وبالتالى تيسير على المواطنين في الحصول على الخدمة الطبية.

الإبلاغ بشكل فوري حال الخدش أو العقر

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة التواصل مع الوزارة فى حال التعرض للخدش أو العقر لإمكانية تلقي الرعاية الصحية الكاملة من خلال المتخصصين والحصول على المصل مجانا.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من مصادرها الرسمية، ودعت المواطنين للإطلاع على كافة المستجدات المختلفة المتعلقة بالأمراض المعدية والغير معدية من خلال مواقعها المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي.