انطلاق حملات لتحصين الكلاب الضالة لمكافحة «السعار» بالفيوم

أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم عدة حملات لتحصين الكلاب الضالة في شوارع قرى ونجوع ومراكز المحافظة، لمكافحة مرض «السعار»، أو «داء الكلب»، للحفاظ على صحة المواطنين ووقايتهم من الأمراض المشتركة، كما عقدت عدة لقاءات وندوات توعية للأطفال والأهالي حول مرض «داء الكلب» وأعراضه، وطرق الوقاية من التعرض لعقر الكلاب.

تحصين الكلاب الضالة

ووجه محافظ الفيوم بإطلاق مبادرة تحصين وتطعيم الكلاب الضالة في شوارع وقرى المحافظة، منعاً لانتشار مرض «السعار»، بعد وقوع عدة حوادث عقر الكلاب الضالة للأطفال، حيث انطلق أطباء الطب البيطري في شوارع المدن والقرى لتطعيم الكلاب، تحت إشراف الدكتور محمد عادل، وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة والوحدات المحلية.

ندوات إرشادية للمواطنين

كما نظمت مديرية الطب البيطري عدة ندوات إرشادية وتوعوية في عدة وحدات محلية بمختلف القرى بنطاق مركز الفيوم، حيث ألقت الدكتورة نجلاء رشاد مدير إدارة الإرشاد، والدكتورة رحاب عزت من إدارة الإرشاد بالمديرية، لتوعية المواطنين حول مرض السعار "داء الكلب".

أعراض داء الكلب

شملت الندوات، التوعية بأعراض داء الكلب، وكيفية انتقال المرض، وطرق الوقاية من "السعار"، كما شرحوا للأطفال طريقة تجنب التعرض لعقر الكلب عن طريق الالتزام بنصائح بوستر السعار، كما تم عمل ندوة إرشادية بالتعاون بين مديرية الطب البيطري ومديرية الشباب والرياضة بمنشأة عبد الله بالفيوم.

فرحة المواطنين بالحملة

وعبّر أهالي محافظة الفيوم، عن فرحتهم بحملة تطعيم الكلاب ضد مرض السعار، لحماية أبنائهم من التعرض لعقر الكلاب الضالة في الشوارع كما كان يحدث خلال الأيام القليلة الماضية، مُطالبين بتكثيف تلك الحملات حتى تصل إلى مختلف القرى والنجوع بمختلف مراكز محافظة الفيوم.