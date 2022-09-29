أخبار البورصة المصرية.. مكاسب سوقية 2.8 مليار جنيه مع بداية التداولات

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع على صعود جماعي مع بداية التداولات، وسط توقعات باستعادة مؤشر البورصة الرئيسي Egx30 مستوى مقاومة 10200 نقطة، خلال الأسبوع الجاري.

مؤشر Egx30 يرتفع 0.42%

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» في بداية التعاملات بنسبة 0.42% إلى مستوى 9743.12 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.36%، عند مستوى 2249.64 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.32%

صعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.35%، مع بداية التعاملات عند مستوى 3183.18 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.36% عند مستوى 1897.88 نقطة.

قيم وأحجام التداولات

بلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 140.5 مليون جنيه، من خلال التداول على 61.84 مليون سهم عبر تنفيذ 6.072 ألف صفقة، فيما جرى التداول على 143 سهمًا، ارتفع منها 34 سهمًا، فيما انخفض 7 أسهم واستقر 102 دون تغيير.

رأس المال السوقي يربح 2.8 مليار جنيه

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، في بداية تعاملات الجلسة، نحو 2.8 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 685.240 مليار جنيه.

وأعلنت شركة القلعة المدرجة في البورصة المصرية، عن النتائج المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022، حيث بلغت الإيرادات المجمعة 27.0 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2022، وهو نمو سنوي بمعدل 165%.

وأرسلت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» تقريرها السنوي إلى البورصة المصرية، متضمناً تراجع إيرادات الشركة إلى 2.047 مليار جنيه العام المالي الماضي من 2.363 مليار جنيه، العام قبل الماضي، في حين أخطرت شركة ممفيس للأدوية، البورصة المصرية بردودها على تقرير مراقب الحسابات، حول ملاحظاته على أداء الشركة.