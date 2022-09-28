الاتحاد الأوروبي ينتقد الاستفتاءات على انضمام 4 مناطق أوكرانية لروسيا

وصف جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إجراءات ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا بـ«غير القانونية»، معتبرا أن نتائج الاستفتاء على الانفصال عن أوكرانيا «مزيفة»، كما شدد على رفض الاتحاد الأوروبي لها.

من جهته، أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاستفتاءات في المناطق الأوكرانية الخاضعة لسيطرة روسيا، بعدما حصد مؤيدو الانفصال على أغلبية كبيرة، واصفا الإجراءات بـ«المهزلة»، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».

موسكو تستعد لضم مدن أوكرانية

وذكرت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، أن روسيا تستعد لضم المناطق الخاضعة لسيطرتها في أوكرانيا، بعد إجراء استفتاءات مرحلية، فيما رفضتها الدول الغربية، ووصفتها بأنها «ذريعة لا معنى لها أطلقتها موسكو لإضفاء الشرعية على الحرب في أوكرانيا، والسيطرة على الشرق».

ووفق وسائل إعلام روسية، فأن الخطوة التالية ستكون موافقة مجلس الدوما على مشروع قانون لضم المناطق الأربعة رسميا، ثم يتبعه موافقة من مجلس الشيوخ، مع توقعات بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المناطق الأوكرانية المنفصلة كجزء من أراضي الاتحاد الروسي، الجمعة المقبل.

دعوات الموالين لموسكو إلى الاندماج

وقال مسؤولون نصبتهم روسيا في المناطق الخاضعة لسيطرتها، إنهم سيطلبون من بوتين دمجهم، ونشر فلاديمير سالدو، المسؤول عن منطقة خيرسون طلبًا على تطبيق Telegram، الأربعاء الماضي، بالاندماج في الدولة الروسية، وقال إن سكان المنطقة اتخذوا خيارا تاريخيا بالانضمام إلى روسيا، ووجه زعيم منطقة لوجانسك، المدعوم من موسكو، ليونيد باشنيك، نداءً مماثلاً إلى بوتين.