«63 ورقة بيضاء» تؤجل إعلان اسم الرئيس اللبناني الجديد

فضل المشرعون اللبنانيون تأجيل انتخاب رئيس جديد للبلاد في الجولة الأولى من التصويت لانتخاب رئيس جديد للبنان، وفق ما أوردته شبكة «سكاي نيوز» عربية، حيث تأتي الجلسة قبل انتهاء مدة ولاية الرئيس الحالي ميشيل عون (88 عاما)، المقرر أن يغادر منصبه الشهر المقبل.

الحصول على 86 صوتا يحسم مقعد الرئيس اللبناني

ويتعين على الرئيس الجديد للبلاد الحصول على 86 صوتا من أصل 128 نائبا في البرلمان، ليحسم فوزه في الجولة الأولى في التصويت، وفي الجولة المقبلة ستفي أغلبية بسيطة للحصول على المنصب.

ولم يحصل أي من المرشحين على عدد الأصوات الكافي، حيث رفع أغلب المصوتين الورقة البيضاء بإجمالي 63 بطاقة فارغة، بينما صوّت 36 نائبا لصالح ميشال معوض.

وعقب انتهاء جلسة التصويت الأولى، صرح رئيس البرلمان اللبناني، بأنّه سيدعو إلى عقد جلسة ثانية لانتخاب رئيس جديد، شريطة أن يتفق الأعضاء على مرشح للتصويت له.

وانتخب الرئيس الحالي ميشيل عون في أكتوبر 2016 رئيسا للبلاد، وبموجب النظام السياسي الذي تعمل به لبنان والقائم على التوزيع الطائفي، فإنّه ينبغي أن يكون الرئيس الجيد مسيحيا مارونيا.

انهيار الاقتصاد اللبناني

يذكر أنّ دولة لبنان الشقيقة تشهد انهيارا اقتصاديا منذ عام 2019، وصفه البنك الدولي بأنّه الأسوأ على الإطلاق على مستوى العالم، حيث خسرت الليرة اللبنانية 95% من قيمتها؛ ليصبح الدولار الواحد يساوي 1507 ليرات.