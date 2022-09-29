«التضامن»: منح الجمعيات المتخصصة ترخيصا للتقييم الوظيفي لحالات الإعاقة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة المتقدمين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من إجراء الكشف الطبي المُميكن بوزارة الصحة، والاكتفاء بتقديم تقرير طبي يكون قد تم استخراجه خلال السنوات الثلاث الماضية بدءاً من تاريخ مارس 2019 من أحد المستشفيات الحكومية، أو المستشفيات الخاصة التابعة لوزارة الصحة، أو مستشفيات القوات المسلحة، أو المستشفيات وزارة الداخلية وإجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أن الهدف بذلك الوصول إلى حالات الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة في كل أنحاء الجمهورية، متمنية أن يصل عدد المسجلين 2.7 مليون بحلول شهر مارس 2023.

56 مركز تأهيل

واستعرضت التضامن خطة زيادة معدلات التنفيذ لاستخراج وإصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال 26 مركز تأهيل للوزارة، و17 مركزا لدى الجمعية الشرعية، بالإضافة إلى 22 مركزا جديدًا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ليصبح إجمالي العدد 65 مركز تأهيل على مستوي الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع عدد واسع من الجمعيات الرائدة في العمل الأهلي بمجال الإعاقة بديوان عام الوزارة، حيث ناقش الاجتماع التحديات والصعوبات التي تواجه عمليات الوصول للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة للتسجيل على منظومة الخدمات المتكاملة، ومقترحات وآليات العمل التي يمكن أن تقدمها مؤسسات المجتمع المدني الشريكة بما يحقق زيادة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

بروتوكول تعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري

ووقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري ليشترك أطباؤها في تيسير عمل المنظومة، وكذلك الرائدات الاجتماعيات بعد أن تم تدريبهم على كيفية استيفاء بيانات الحالات المتقدمة للتسجيل على منظومة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.