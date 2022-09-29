وزير التعليم: «مهارات البحث» مادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مادة مهارات البحث هي مادة نجاح ورسوب ولا تضاف إلى المجموع، مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد المشروعات البحثية على مستوى المديريات وليس على مستوى الجمهورية، وفي حالة عدم اجتياز الطالب للمشروعات البحثية سيعيد المشروع.

وأوضح وزير التعليم أن مادة مهارات البحث هي مادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع وتم استحداثها بقرار وزاري وعرضه على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وهي عبارة عن مشروع بحثي واحد فى كل ترم ويسلم قبل امتحان الترم بـ20 يوما.

وزير التعليم: مهارات البحث ليست كتابا

وأشار وزير التربية والتعليم ، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، إلى أنه على أولياء الأمور عدم مقارنة أبنائهم بزملائهم، موضحا أن مادة المهارات البحثية لها محددات بحثية وليست كتابا.

إعداد مهارات البحث في شكل مجموعات

وتابع الوزير: «تم استحداث المشروعات البحثية وهي مادة لا تضاف للمجموع يقوم بإعدادها الطلاب في شكل مجموعات لا تزيد عن 5 طلاب وتكون هذه المشروعات البحثية مرتبطة بالتحديات الحالية مثلا التغيرات المناخية والمشروعات القومية وغيرها من الإنجازات القومية للدولة المصرية، وسيتم تنفيذها من خلال مسابقات بين المدارس ويديرها رائد الفصل».

وأوضح الوزير أن أعمال السنة تطبق على صفوف النقل من السادس الابتدائي حتى الثاني الثانوي عدا الشهادة الإعدادية.