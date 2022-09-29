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وزير التعليم: العام الدراسي سيكون مثاليا.. ونسعى لتأهيل الطلاب

كتب:

أميرة فكري
11:47 ص | الخميس 29 سبتمبر 2022
الدكتور رضا حجازي

الدكتور رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إن العام الدراسي سيكون مثاليا في عودة الطلاب للمدارس، مؤكدا أن الوزارة متمسكة بشراكة حقيقية مع أولياء الأمور، لعبور العام الدراسي بسلام.

وأضاف وزير التعليم، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بوزارة التعليم، أنّ المعلم لن يعطي إلا إذا شعر بمكانته، وهذا ما تعمل عليه الوزارة، واحترام المعلمين واجب على الجميع لأنّهم شريان العملية التعليمية.

وزير التعليم: نسعى لوجود تعليم حقيقي وتأهيل الطلاب

وأكد وزير التعليم أنّ مستقبل التوظيف غامض، لذا نريد خرّيجًا قادرًا على مواكبة سوق العمل المعاصر، من خلال رحلة تعليمية مستدامة، مشيرا إلى أنّ الدولة تسعى إلى أن يكون هناك تعليمًا حقيقيًا للطالب، وهذا غرض وزارة التربية والتعليم.

وأشاد وزير التعليم بالشراكة مع أولياء الأمور في تعليم أولادهم، مشيرا إلى أنّ الأنشطة التعليمية ستكون في العام الدراسي مبهجة حتى تحدث «متعة التعلم».

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