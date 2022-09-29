الإعلان عن الفيلم المصري المرشح لـ«أوسكار 2023» الليلة

تعقد لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح للأوسكار، اجتماعها الأخير في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم؛ للاستقرار على الفيلم الذي سيتم ترشيحه لتمثيل مصر في النسخة الـ95 من جوائز أوسكار أفضل فيلم عالمي، والتي سيتم عقدها في مارس 2023، من إجمالي 5 أفلام تختار من بينها اللجنة؛ لإرسال الفيلم المختار قبل الموعد النهائي لاستقبال الأفلام في 3 أكتوبر المقبل.

وتضم قائمة الأفلام التي يتم الاختيار بينها «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، «قمر 14» للمخرج هادي الباجوري، «2 طلعت حرب» للمخرج مجدي علي، «الجريمة» للمخرج شريف عرفة، بالإضافة إلى فيلم «19 ب» للمخرج أحمد عبدالله، والذي لم يتم طرحه في دور العرض السينمائي حتى الآن، ولكن نظم صناع الفيلم عرضين لأعضاء اللجنة حتى يتمكنوا من مشاهدة الفيلم وتحديد موقفهم قبل عرضه السينمائي المقرر في نوفمبر المقبل، وفقًا لما كشفته الناقدة حنان أبو الضياء عضو اللجنة في تصريحات لـ «الوطن».

ترشيح 36 فيلما مصريا لـ«أوسكار» منذ 1958 حتى الآن

وتحرص مصر من خلال نقابة المهن السينمائية بشكل سنوي على ترشيح فيلم للمنافسة على جائزة أفضل فيلم عالمي بالأوسكار، لكن حتى الآن لم يصل فيلم مصري إلى قائمة الترشيحات النهائية التي تضم 5 أفلام فقط تتنافس على الجائزة التي يتم إعلانها في حفل توزيع الجوائز الشهير، ويعود تاريخ الترشيحات المصرية لجائزة أوسكار منذ عام 1958، بفيلم «باب الحديد» للمخرج يوسف شاهين، ووصل عدد مشاركتها لـ 36 مرة حتى عام 2021 بفيلم «سعاد» للمخرجة أيتن أمين.

4 أفلام عربية تتقدم لـ «أوسكار 2023»

كما رشحت عدد من الدول العربية أفلامها للمنافسة على الجائزة بأوسكار 2023، وهd المغربي «القفطان الأزرق» للمخرجة مريم توزاني، الفلسطيني «حمى البحر المتوسط» للمخرجة مها الحاج، التونسي «تحت شجر التين» للمخرجة أريج السحيري، والجزائري «إخواننا» للمخرج رشيد بوشارب.