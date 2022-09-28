مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا بـ1.1 مليار دولار

وافقت الولايات المتحدة على تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.1 مليار دولار للتصدي للقوات الروسية في الحرب التي بدأت بين البلدين في فبراير الماضي، بحسب«سكاي نيوز».

مساعدات مستمرة من أوروبا وأمريكا لأوكرانيا

ويساند الغرب أوكرانيا، إذ أوضح الاتحاد الأوروبي أن إجمالي المساعدات المقدمة ستصل إلى 10 مليار يورو، في الوقت الذي قدمت المملكة المتحدة أكثر من مليوني دولار، بجانب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أنها مستعدة لتقديم 40 مليار دولار إلى أوكرانيا مع تأكيد وزير خارجية أمريكيا أنتوني بلينكن أن بلاده ستظل أكبر مقدم مساعدات مالية وعسكرية لكييف في حربها ضد روسيا الاتحادية.

حرب روسيا وأوكرانيا

وبدأت الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي بعد أن دخلت روسيا الاتحادية أوكرانيا لتحصل على إقليمين وسط غضب أوكراني واستغاثة أوروبية لدعمها ضد موسكو التي حصلت على 4 أقاليم أوكرانية، بجانب السيطرة على المحطة النووية الأكبر في أوكرانيا، وعملت أوروبا على فرض عقوبات اقتصادية على روسيا لتفويضها.