آل باتشينو يشارك في بطولة «Billy Knight».. رسالة حب للسينما

يشارك النجم الأمريكي آل باتشينو في بطولة فيلم جديد بعنوان «Billy Knight»، الذي يعد التجربة الروائية الطويلة الأولى للكاتب والمخرج أليك روث، من إنتاج شركة «بارمينت برودكشنز» ويشارك في البطولة كل من تشارلي هيتون وديانا سيلفرز، حيث من المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم خلال هذا الأسبوع في لوس أنجلوس.

وتدور أحداث فيلم «Billy Knight» حول طالبي الدراسات العليا أليكس (تشارلي هيتون) وإميلي (ديانا سيلفرز)، وهما يحاولان اجتياز حياتهما المهنية الطموحة في صناعة السينما، ولكن يصارع «أليكس» أحزانه بعد وفاة والده، الذي كان كات سيناريو فاشل، ولم يترك له سوى صندوق من النصوص غير المكتملة ومنديل مطرز عليه اسم «بيلي نايت»، ويقرر «أليكس» الانطلاق في مغامرة هوليوودية سحرية لتعقب «بيلي نايت» برفقة «إميلي» والتنقل في الخط الفاصل بين الخيال والواقع، وذلك وفقا لما نشره موقع «ديدلاين».

المخرج أليك روث: «Billy Knight» حلم تحقق

ومن جانبه، قال المخرج أليك روث عن تجربته الروائية الطويلة الأولى «Billy Knight»، «الفيلم رسالة حب للسينما، وهو خيال متأصل في تاريخ هذا الشكل الفني الرائع».

وتابع: «إنها أيضًا قصة فنانين يكافحان في صراع لمحاولة العثور على صوتهما، واكتشاف ما هو مهم في الحياة، وجود آل باتشينو الذي لا يضاهى بالإضافة إلى المواهب الرائعة تشارلي هيتون وديانا سيلفرز في الفيلم هو حلم تحقق».

«House of Gucci» آخر أعمال آل باتشينو السينمائية

قدم النجم الأمريكي آل باتشينو آخر أدواره السينمائية في فيلم «House of Gucci» للمخرج ريدلي سكوت، إنتاج عام 2021، والذي شارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود من بينهم: ليدي جاجا، آدم درايفر، جاريد ليتو، سلمى حايك، جيرمي أيرونز، وجاك هيوستن.

وترشح الممثل الأمريكي لـ 9 جوائز أوسكار ما بين فئتي أفضل ممثل وممثل مساعد على مدار مسيرته السينمائية، ولكنه حصل على جائزة واحدة عن دوره في فيلم «Scent of a Woman» عام 1993، بينما كان آخر ترشيح له في عام 2020 عن دوره كممثل مساعد في فيلم «The Irishman».