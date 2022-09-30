حظك اليوم برج السرطان الجمعة 30-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج السرطان مبدع بدرجة كبيرة في حياته المهنية، فهو لديه خيالا واسعًا يمكنه من رؤية أمور جديدة ومختلفة في حياته، كما أنه مخلص بشكل لا يتوقعه الغير ويتمسك بالأشخاص من حوله، ويكره الخيانة والكذب والتخلي عن الغير.

مواصفات برج السرطان

ويحاول مولود برج السرطان حماية الأشخاص من حوله، ولديه قدرة كبيرة على الإقناع تجعله الأفضل في حياته المهنية، كما يحاول دائمًا حماية الجميع من حوله خاصة الأفراد المقربين له، ويمكن أن يفعل أي شئ لحمايتهم.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء، تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج السرطان، كما يلي:

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يساعدك أن تتصرف بنضج وتصل لأعلى درجات النجاح من خلال تعاملك مع أصدقائك وزملائك في العمل بشكل جيد، وعليك أن تطالب بحقوقك لكن دون أن تتعامل بأسلوب حاد، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج السرطان.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تؤثر في الآخرين باستعدادك للتعاون معهم، لذا عليك أن تكون أكثر هدوءا في حياتك العاطفية حتى تتجنب المشكلات والخلافات، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج السرطان.