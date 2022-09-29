حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 29-9-2022 عاطفيا ومهنيا

تتكون الأبراج السماوية من 4 مجموعات، وهي كالتالي «ترابية ومائية ونارية وهوائية»، وتشمل كل مجموعة نحو 3 أبراج، وتتشابه هذه الأبراج في بعض الصفات التي تجعلها مميزة عن باقي الأنواع الأخرى.

وفي التقرير التالي، قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لكل الأبراج.

حظك اليوم برج الحمل 29-9-2022 على الصعيد المهني

لمواليد برج الحمل: القمر يتنافر مع أورانوس بمنزلي المال واليوم غير مناسب للمغامرة وعليك أن تحترس، تفاديا للأخطاء.

حظك اليوم برج الحمل 29-9-2022 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بأن تستفيد من خبرات الآخرين وأن تحسب خطواتك جيدا.

حظك اليوم برج الثور 29-9-2022 على الصعيد العاطفي

تميل اليوم نحو التعامل بحسم مع أنماط مختلفة من البشر، ومن المهم أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور 29-9-2022 على الصعيد المهني

إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك أن تقاوم التشنج وسرعة الانفعال والحساسية الشديدة مع شريك حياتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 29-9-2022 على الصعيد المهني

القمر وأورانوس متنافران في منزلي الصحة؛ ما يجعلك تعاني من الأرق وعليك أن تنظم جهودك، واهتم بصحتك وسلامتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 29-9-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي ينصحك أن تحافظ على السرية والكتمان ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج السرطان 29-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس ويمنحك ذلك قدرة على الابتكار وتمدك الأفلاك باليقظة الفكرية وتحسن معالجة الأمور.

حظك اليوم برج السرطان 29-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك بالقدرة على التفاهم مع من تحب بالنظرة، وتملؤك المشاعر الرومانسية.

حظك اليوم برج الأسد 29-9-2022 على الصعيد المهني

اصبر اليوم وكن هادئا إذا أتت الرياح بما لا تشتهي السفن.

حظك اليوم برج الأسد 29-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. حاول أن تتحكم في انفعالاتك وأن تجد أرضية مشتركة تجمعك بمن حولك.

حظك اليوم برج العذراء 29-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثالث يدفعك للقيام بمسئولياتك على أكمل وجه ويقدر الجميع جهودك.

حظك اليوم برج العذراء 29-9-2022 على الصعيد المهني

تميل للتأمل وتمدك الأفلاك بالبصيرة وتشعر اليوم بمن حولك وتتأثر بهم وتؤثر فيهم.

حظك اليوم برج الميزان 29-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر وأورانوس متنافران في منزلي المال مما يجعل اليوم غير مناسب للمغامرة ماليا أو مهنيا.. احترس.

حظك اليوم برج الميزان 29-9-2022 على الصعيد المهني

عليك اليوم أن تتذكر أن خطأ واحد يكفي لعرقلة خططك، كن حذرا وتأن في أقوالك وردود فعلك.

حظك اليوم برج العقرب 29-9-2022 على الصعيد المهني

اليوم القمر في برجك ويمدك ذلك بالحيوية ويسمح لك ذلك بالتقدم والإنجاز.

حظك اليوم برج العقرب 29-9-2022 على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تشارك من حولك وتؤثر فيهم وتخفف من معاناة البعض.

حظك اليوم برج القوس 29-9-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي الصحة وعليك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة وعليك أيضا أن تخطط في صمت من أجل الوصول لهدفك.

حظك اليوم برج القوس 29-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر واليوم عليك أن تصبر ولا تتعجل الأمور إذ أي تغيير يحتاج لوقت ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الجدي 29-9-2022 على الصعيد المهني

رغم العقبات والضغوط.. تتمتع بالثقة في النفس وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.

حظك اليوم برج الجدي 29-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يعدك اليوم بأوقات حلوة مع الأحباب والأصدقاء وقد تستفيد من البعض بنصائح مهمة.

حظك اليوم برج الدلو 29-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يجعلك تميل للعناد.. اعمل بدقة ولا ترفض ما يعرض عليك من سبل جديدة للتطور.

حظك اليوم برج الدلو 29-9-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بعدم المبالغة في حساسيتك، ولا تدع النقد يشل حركتك.

حظك اليوم برج الحوت 29-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك التاسع مما يجعلك تهتم اليوم بمعرفة أصل الأشياء وتكتسب جديدا وتحقق تطورًا.

حظك اليوم برج الحوت 29-9-2022 على الصعيد العاطفي

تفرح اليوم بالمستجدات وتكون قدرتك على الإقناع هائلة.