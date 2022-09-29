حظك اليوم برج الدلو الخميس 29-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز رجل برج الدلو بالطموح والأناقة، ومن عيوبه الحيرة فطبيعته متقلبة وليست مستقرة فقد تعرفه بشخصية ثم تتحول شخصيته تماما، فيضعك في حيرة من الحكم على شخصه أو كيفية التعامل معه، لأنه بشكل عام ينتمي لبرج مزاجي غير مستقر، ولكنه شخص مفهوم ومستقر بالنسبة لأسرته فقط فهي الوحيدة التي تعرف كيف تتعامل معه، ومن عيوبه أيضا الغيرة الشديدة والعناد وعدم تقبل آراء الآخرين.

ونقدم فيما يلي، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 29 سبتمبر وفقا لما قالته عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس بالنسبة لمواليد برج الدلو اليوم مما يجعلهم يصابون بالغضب والانفعال ويميلون للعناد، وينصحهم الفلك بالعمل بدقة وعدم رفض ما يعرض عليهم أو يقدم لهم من سبل جديدة للتطور، وفق خبيرة الأبراج والفلك.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بعدم المبالغة في حساسيتك ومشاعرك اليوم، عليك ألا تتسلم للشك أو النقدر حتى لا يؤثر عليك، وذلك وفق حظك اليوم.