حظك اليوم برج القوس الخميس 29-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج القوس بالعفوية الشديدة وكل ما يشعر به يفعله وكل ما يريد قوله يتفوه به دون حسابات، فهو يعيش بروح طفل ويعرف عنه البراءة الدائمة مها كبر في العمر، ويعتبر من أطيب القلوب التي يمكن أن يتعامل معها الناس وأصدقها وأنقاها على الإطلاق، وهو شخص محب للحياة يكره الروتين والملل ويحب السفر والانطلاق وخوض التجارب المختلفة، وعندما يتعرض صاحب هذا البرج إلى خيبات كثيرة وعراقيل يشعر بالإحباط ولكنه سرعان ما يتعافى، وذلك يرجع لصدقه وثقته في الآخرين وعدم الشك، وهو شخص قوي يمتلك إرادة من حديد وشخص عنيد في نفس الوقت، فهو لا يعرف اليأس أبدا.

ونقدم فيما يلي، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 29 سبتمبر وفقا لما قالته عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزلك الثاني عشر مما يتطلب منك اليوم أن تتحلى بالصبر وألا تتعجل الأمور كثيرا فتغير الأوضاع يحتاج إلى وقت وتأن، ولا تتكلم عن حياتك الشخصية، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزل الصحة وعليك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة وعليك أيضا أن تخطط في صمت من أجل الوصول لهدفك، بحسب عبير فؤاد.