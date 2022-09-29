حظك اليوم برج الجدي الخميس 29-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يعرف عن مولود برج الجدي الغموض، فلا تعرف أو تستطيع أن تفهم شخصيته سريعا ولا تتوصل إلى ما يفكر به كما لا يمكن أن تتوقع ما يمكن أن يصدر منه من أفعال أو أقوال، وذلك نظرا لهدوئه وعدم الحديث عن نفسه كثيرا، بالإضافة إلى التزامه السرية والكتمان في كل ما يخص حياته الشخصية والعامة، وهو شخص طموح يسعى للحفاظ على حياته العملية وتطويرها والوصول إلى أعلى المناصب، كما أنه شخص عقلاني يقدس عائلته ويحبها ويقدم لها الدعم ويجعلها في أولوياته.

ونقدم فيما يلي، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 29 سبتمبر وفقا لما قالته عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

رغم العقبات والضغوط التي يمر بها مولود برج الجدي إلا أنه يتمتع بالثقة في النفس وينجح في وضع أقدامه على الطريق الصحيح، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بقضاء أوقات مميزة مع الأحباب والأصدقاء وقد تستفيد من البعض، واستغل النصائح التي يمكن أن تتلقاها من المحيطين بك، بحسب عبير فؤاد.