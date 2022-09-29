تنسيق معهد القاهرة العالي بالمقطم 2022.. تعرف على الحد الأدنى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل الحد الأدنى لتنسيق معهد القاهرة العالي بالمقطم 2022، موضحة أن المعهد يقبل طلاب الشعبتين الأدبية والعلمية بشقيها «رياضة وعلوم».

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق معهد القاهرة العالي بالمقطم

وجاءت خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المعهد كما يلي:

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- اختيار مصدر شهادة الثانوية العامة.

- إدخال رقم الجلوس.

- إدخال الرقم السري.

- الضغط على زر «الحصول على النتيجة».

وترصد «الوطن»، في السطور التالية تنسيق معهد القاهرة العالي بالمقطم:

الشعبة العلمية

- معهد القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم، 229 درجة.

- معهد القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية، 212 درجة.

الشعبة الأدبية

- معهد القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم، 233 درجة.

- معهد القاهرة العالي لغات وترجمة مقطم لنظم المعلومات الإدارية، 221 درجة.

الحدود الدنيا للمعاهد

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم تسويق وإدارة أعمال، 211.0 درجة.

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم محاسبة، 210.0 درجة.

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة، 208.0 درجة.

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة، 208.0 درجة.

العالي حاسب وإدارة شعبة نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط، 208.0 درجة.

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم علوم مصرفية واستثمار، 209.0 درجة.

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش شعبة دراسات سياحية وفندقية وإرشاد سياحي (بالمقر البديل بالإسماعيلية)، 208.0 درجة.

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية، 210.0 درجة.

معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط، 210.0 درجة.

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الأول، 210.0 درجة.

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية، 209.0 درجة.

العالي سياحة وفنادق الغردقة، 210.0 درجة.