تنسيق معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم للبنين بالأزهر في القاهرة

يبحث العديد من الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية، عن تنسيق معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم البنين بالقاهرة، وذلك لمعرفة الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد، بعد إعلان الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة اليوم، نتيجة التنسيق للعام الجامعي الجديد، للطلاب الناجحين.

وكشفت جامعة الأزهر، عن نتيجة تنسيق معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم البنين بالقاهرة خلال مؤتمر اليوم، ويمكن الآن الحصول على النتيجة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وبوابة الحكومة المصرية، أو من خلال الضغط هنا.

تنسيق معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية

أما تنسيق معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم البنين بالقاهرة فيقبل من 575 درجة، بنسبة 88.46%، وجاءت الحدود الدنيا للقبول كالتالي: كلية العلوم بالقاهرة تخصص عام 533 درجة بنسبة 82%، كلية الهندسة الزراعية بالقاهرة تخصص عام 530 درجة بنسبة 81.54%، اللغات والترجمة تخصص عام 406 درجات بنسبة 62.46%.

وبلغ الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين والبنات القاهرة (625) درجة بنسبة 96.15%، وبلغ كليات طب بنات وبنين دمياط (620) درجة بنسبة 95.38 %، وكليات طب بنين وبنات أسيوط (616) درجة بنسبة 94.77 %، وكليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (607) درجة بنسبة 93.38 %، كليان طب الاسنان بنين وبنات القاهرة (615) بنسبة 94.62% وكلية هندسة بنين وبنات القاهرة (591) درجة بنسبة 90.92 %، وهندسة بنين قنا (584) درجة بنسبة 89.85%.

زيادة في أعداد المقبولين بكليات الطب والهندسة جامعة الأزهر

أكد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، أن هناك زيادة في أعداد المقبولين بكليات الطب والهندسة هذا العام، بنسبة 40%، وذلك وفقًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بزيادة أعداد الطلاب بالقطاعين الطبي والهندسي.

بالإضافة إلى ارتفاع الحد الأدنى بكليات أصول الدين، ليصل إلى أكثر من 58%، واللغة العربية لأكثر من 55%، والشريعة والقانون لأكثر من 69%.