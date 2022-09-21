تنسيق معهد زوسر.. اعرف التخصصات والرسوم الدراسية

يبحث طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022، عن تخصصات والبرامج الدراسية المتاحة في معهد زوسر أو المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة، الذي تأسس بموجب القرار الوزاري رقم 930 عام 2006، ويقع في شبرا الخيمة بالقليوبية.

في السطور التالية، يعرض موقع «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء، تفاصيل الانضمام والبرامج الدراسية في معهد زوسر أو المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة، وفق الموقع الرسمي للمعهد.

معهد زوسر

تأسس المعهد العالي للحاسبات و نظم المعلومات وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة «معهد زوسر» بالقرار الوزاري رقم 930 عام 2006، ويقبل الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الشعبة الأدبية والعلمية «رياضة وعلوم»، والثانوية الصناعي، والتجاري، والأزهري، والدبلومة الأمريكية، والدبلومة البريطانية.

تصل مدة الدراسة بالمعهد نحو 4 سنوات، وتصل قيمة المصروفات 3383 جنيهًا.

أقسام معهد زوسر

يتيح المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة لطلاب الثانوية العامة إمكانية دراسة تخصصين هما نظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة.

شروط القبول بمعهد زوسر

وبحسب الموقع الرسمي للمعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة، فإن الشروط كالتالي:

- يقبل المعهد الطلاب الناجحين والحاصلين على الشهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية وما يعادلها.

- حصول الطالب على دبلوم المدارس الثانوية التجارية سواء 3 أو 5 سنوات.

- حصول الطالب على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية سواء 3 أو 5 سنوات.

- إتمام الشهادة الثانوية الفنية للإدارة والخدمات.

- دبلوم معاهد الإدارة والسكرتارية.

- دبلوم المعاهد الفنية الصناعية.

- يتم قبول الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية التجارية «شعبة نظم المعلومات وعلوم الحاسب» بالفرقة الثانية مع تحميل الطالب مقرري مادة الإدارة العامة أو أساسيات البرمجة الهيكلية والجزء الخاص بمادة التأمين من مقرر الرياضيات والتأمين.