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خبير: فوز 5 مشروعات مصرية كأفضل إنشاءات بالعالم يعكس «الدقة وروعة التصميم»

كتب:

هاجر عمر
02:31 م | الخميس 29 سبتمبر 2022
محطة عدلي منصور

محطة عدلي منصور

قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن فوز 5 مشروعات مصرية كأفضل أعمال إنشائية بالعالم بمسابقة التحكيم الدولية، يرجع لتأثيرها الإيجابي على البيئة ونفعها للمواطنين، بالإضافة إلى جودة الترميم والإنشاء.

تفوق المصممين المصريين 

وأضاف فرج، في حوار مذاع على شاشة «extra news»، أن المشروعات أبرزت تفوق المصممين المصريين، «المعماريين» و«الإنشائيين» ودقة التنفيذ، مشيدًا بالإرادة السياسية التي نفذت هذه المشروعات في الوقت المناسب، وهو ما أهلها للمنافسة العالمية.

الشركات المصرية لديها القدرة على المنافسة العالمية

وأكد أستاذ التخطيط العمراني، أن جميع المشروعات جرى إنشاؤها لخدمة المواطن المصري، لافتا إلى أن المسابقة أظهرت امتلاك مصر لكوادر فنية على مستوى عال، وشركات وطنية قادرة على المنافسة عالميًا.

وأشار إلى أن الشركات المصرية أصبحت تعمل خارج النطاق المحلي، ضاربا المثل بمشاركتها في مشروعات خليجية وأفريقية.

3 أسباب وراء تفوق المشروعات الإنشائية بمصر

وأشار فرج، إلى أن 3 أسباب وراء تميز تلك المشروعات العملاقة، أولها امتلاك مصر لقدرات تصميمية عالية من حيث الإنشاءات أو المعمار، إضافة إلى تمتعها بشركات وفنيين وعمالة على قدر كبير من المهارة، فضلا عن وجود إرادة سياسية وضعت هذه المشروعات على خريطة التنفيذ.

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