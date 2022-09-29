إصابة 5 طباخين انهار عليهم سقف منزل أثناء إعدادهم وجبات فرح ببني سويف

أصيب 3 طباخين واثنين من مساعديهم، اليوم الخميس، إثر انهيار جزئي لسقف منزل ريفي مكون من طابق واحد عليهم، وذلك أثناء قيامهم بإعداد وجبات طعام لأحد الأفراح بقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

انهيار سقف منزل وإصابة 5 أشخاص

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة في محافظة بني سويف بلاغًا من الأهالي، يفيد انهيار منزل أسفر عن إصابة 5 اشخاص، إثر انهيار سقف منزل مكون من طابق واحد عليهم خلال قيامهم بإعداد وجبات الطعام لأحد الأفراح بالقرية.

وعلى الفور، تم توجيه 3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، ونُقل المصابون إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الواسطى المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبلت طؤارى مستشفى الواسطى المركزي 5 طباخين مصابين إثر انهيار سقف المنزل بقرية ميدوم أثناء الاستعداد لتجهيز فرح، وهم محمد سيد رياض، 35 سنة، مقيم بمركز الواسطى، وبه جرح قطعي بالرأس طوالي حوالي 5 سم، ونبيل محمود، 44 سنه، الواسطى، وبه إشتباه كسر في الفقرات القطنية، وعبد الغني سعد، 38 سنة، مقيم بمركز إهناسيا المدينة، وبه كدمات بالصدر، واشتباه كسر في الضلوع، واحمد رمضان، 37 سنة، مقيم بمركز الواسطي، وبه جروح وسحجات بالوجه واليدين، ومحمد رجب سيد، 40 سنة، مقيم بمحافظة الفيوم، وبه جروح وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.