بعد الانفراجة.. «أوبك+» تحسم مصير النفط في الاجتماع المقبل

تترقب أسواق النفط، اجتماع منظمة «أوبك+» المقبل، المقرر عقده في الخامس من أكتوبر 2022، وسط توقعات بخفض إنتاج النفط، وقالت ثلاثة مصادر لـ«رويترز»، إن أعضاء بارزين في«أوبك +» بدأوا مناقشات بشأن خفض إنتاج النفط في الاجتماع المقبل للمجموعة في الخامس من أكتوبر تشرين الأول.

وقال مصدر إن الخفض مرجح، في حين قال مصدران آخران في «أوبك+» إن أعضاء بارزين تحدثوا بشأن الموضوع على الرغم من أن حجم أي خفض محتمل لا يزال غير واضح.

اجتماع أوبك+ الأسبوع المقبل

وينعقد اجتماع أوبك+ الأسبوع المقبل على خلفية انخفاض أسعار النفط من أعلى مستوياتها في عدة سنوات في مارس الماضي، وتقلبات شديدة في السوق، وكانت «أوبك +»، تضم دول أوبك وحلفاء مثل روسيا على خفض طفيف في إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميًا في اجتماعها في سبتمبر لدعم الأسعار.

وأشارت المملكة العربية السعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، في أغسطس الماضي إلى إمكانية خفض الإنتاج لمواجهة تقلبات السوق. بحسب رويترز.

أسعار النفط تعاود الارتفاع

وفي الوقت الحالي ووقت كتابة التقرير، ارتدت أسعار النفط لترتفع، وسجلت العقود الآجلة لخام ارتفاع 0.43% إلى 89.7 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 0.32% إلى 82.39 دولار.

كانت الأسعار تراجعت خلال التعاملات الصباحية، وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.09 سنت أو 1.22% إلى 88.23 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بمقدار 1.10 سنت أو 1.33% إلى 81.08 دولار.