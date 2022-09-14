انفراجه في سوق النفط.. «أوبك» ترفع الإنتاج لأعلى مستوى خلال 14 شهرًا

شهد إنتاج الأوبك أعلى زيادة شهرية منذ 14 شهراً في أغسطس 2022، إذ رفع معظم منتجي المجموعة معدلات الإنتاج خلال الشهر.

وبلغ متوسط إنتاج الأوبك خلال الشهر 29.6 مليون برميل يومياً، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرج ومصادر الأوبك الثانوية، مسجلاً زيادة قدرها 0.6 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات يوليو 2022، وتعزى تلك الزيادة بصفة رئيسية إلى انتعاش الإنتاج في ليبيا، والذي تبعه ارتفاع إنتاج السعودية والإمارات والكويت وأنجولا.

من جهة أخرى، اقتصر تراجع الإنتاج الشهري فقط على فنزويلا ونيجيريا ضمن مجموعة الأوبك، وفقاً لبيانات وكالة بلومبرج.

أما البيانات المباشرة للأوبك فقد كشفت عن تخطي إنتاج السعودية أكثر من 11 مليون برميل يوميًا، وصولاً إلى 11.05 مليون برميل يوميًا في أغسطس 2022، فيما يعد أعلى مستويات الإنتاج الشهري للمملكة منذ أبريل 2020، بينما أظهرت مصادر الأوبك الثانوية وصول مستوى الإنتاج إلى 10.9 مليون برميل يوميًا.

ارتفاع الإنتاج الليبي

من جهة أخرى أعلنت بلومبرج عن ارتفاع الإنتاج الليبي بقوة بمقدار 0.4 مليون برميل يوميًا، وصولاً إلى أعلى مستوياته المسجلة في ستة أشهر عند 1.1 مليون برميل يوميًا في أغسطس 2022 بعد أن أنتجت البلاد نحو 1.2 مليون برميل يومياً بصفة خاصة في النصف الثاني من الشهر.

تراجع إنتاج النفط في نيجيريا

في المقابل، تراجع إنتاج النفط في نيجيريا إلى أقل من مليون برميل يوميًا في شهر أغسطس 2022، بينما بلغ الإنتاج بإضافة المكثفات النفطية 1.18 مليون برميل يومياً، وفقاً للبيانات الصادرة عن هيئة تنظيم النفط في نيجيريا.

وأدى تراجع الإنتاج إلى خسارة نيجيريا مركزها كأكبر منتجي النفط في إفريقيا والذي احتله أنجولا بوصول معدلات إنتاجها إلى 1.17 مليون برميل يوميًا، وفقاً لوكالة بلومبرج.

ويعزى تراجع الإنتاج بصفة رئيسية إلى عمليات السرقة المتفشية للنفط من خطوط الأنابيب خاصة من محطة بوني إلى جانب قلة الاستثمارات في أنشطة الاستكشاف.

في حين يعزى تراجع إنتاج النفط في فنزويلا بسبب توقف شركة النفط الفنزويلية PDVSA عن أنشطتها في ثلاث محطات من محطاتها الخمس بسبب سلسلة من الأعطال الميكانيكية وانقطاع التيار الكهربائي وتزايد مخزونات خام ميري، خام فينزويلا الرئيسي، وفقاً للوثائق التي نقلت عنها رويترز تلك الأنباء.

وفي اجتماعها الأخير، أصدرت مجموعة الأوبك وحلفائها إعلاناً مفاجئاً عن أول خفض للإمدادات منذ أكثر من عام من خلال التراجع عن قرارها بزيادة إنتاج المجموعة بمقدار 100 ألف برميل يوميًا بسبب التراجع الذي شهدته الأسعار مؤخراً، وصرح وزير الطاقة السعودي أن المجموعة ستواصل توخي الحذر واتخاذ موقف استباقي لدعم سوق النفط والمشاركين فيه.