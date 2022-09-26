«جي بي مورجان»: أسعار النفط ستصل إلى 100 دولار قبل نهاية 2022

شهدت أسعار النفط، معدلات انخفاض ثابتة طوال الصيف، لكن الحال قد يتغير في الفترة الأخيرة من العام، مع تراجع خام برنت نحو 100 دولار أمريكي للبرميل، وتقلص العرض من مستويات 84 دولار حاليا، وفقًا لأحدث توقعات بنك الاستثمار العالمي جي بي مورجان.

98 دولار العام المقبل

في مذكرة بحثية، أيد المحللون توقعاتهم بأن يصل سعر النفط القياسي الدولي إلى 101 دولارً للبرميل، في الربع الأخير من العام الجاري، و98 دولارًا للبرميل في عام 2023، موضحين: «على الرغم من المخاوف بشأن قوة الاقتصاد العالمي، ما زالت موازيننا تشير إلى أن الفوائض التي لوحظت خلال الصيف، ستتحول إلى عجز ابتداء من أكتوبر المقبل».

أسباب تدفع النفط للارتفاع

كانت أسعار النفط تنخفض لعدة أشهر، بعد أن بلغت ذروتها بتسجيل 122 دولارًا للبرميل في يونيو الماضي، لكن بنك «جي بي مورجان» أدرج عدة أسباب تجعل برنت، قد يعيد اختبار مستوى 100 دولار قريبًا.

انتعاش الطلب على النفط

من المتوقع أن ينتعش الطلب العالمي على النفط بنحو 1.5 مليون برميل في الربع الرابع، خاصة أن أزمة الغاز الطبيعي تشجع على المزيد من التحول نحو النفط.

الحظر الجزئي لروسيا

قد يترك الحظر الجزئي لروسيا، 4.1 مليون برميل يوميًا، لتسليمها إلى عملاء آخرين، لكن موسكو لا تملك سوى سعة الناقلات لإعادة شحن 3.2 مليون برميل يوميًا نظريًا، مما يتسبب في نقص قدره 900 ألف، ومع ذلك، فإن الصين والهند قادرة على استيعاب معظم هذا الحجم.

الدولار أحد الأسباب

نظرًا لأن النفط يتم تسعيره بالدولار إلى حد كبير، فإن المكاسب في قيمة الدولار يمكن أن تضر بالطلب، لأنها تجعل شراء السلعة أكثر تكلفة من قبل حاملي العملات الأجنبية، وفق مذكرة «جي بي مورجان».