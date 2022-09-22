ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف بنسبة 0.66% لتبلغ عند التسوية 83.49 دولار للبرميل، في الوقت الذي ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.7% لتبلغ عند التسوية 90.46 دولار للبرميل بحسب خبر عاجل نقلته قناة سكاي نيوز عربية منذ قليل.

الارتفاع جاء بعد رفع سعر الفائدة

وجاء ارتفاع أسعار الوقود بعد وقت قليل من رفع الفيدرالي المركزي الأمريكي الفائدة على الودائع بالدولار الأمريكي أمس الأربعاء للمرة الثالثة في هذا العام، بعد زيادة التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أرقام غير مسبوقة لم تحدث منذ 40 عامًا.

سبب الأزمة الاقتصادية الحالية

وترجع الأزمة العالمية الاقتصادية الحالية إلى ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير الماضي، بجانب استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتم فرض عقوبات اقتصادية متبادلة بين روسيا من جهة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية من جهة، وهو الأمر الذي أثر على الأسعار في مختلف الدول، وسط اتجاه عدة دولة غربية وعربية للاقتراض من صندوق النقد الدولي في محاولة لحل أزمتها بعد قلة السياحة وحركة التصدير بشكل عام.