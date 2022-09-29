مصرع طفل دهسا تحت عجلات قطار في الشرقية.. انزلقت قدماه

لقي طفل في محافظة الشرقية مصرعه، متأثرا بإصابته إثر سقوطه من القطار بالقرب من محطة الصوة بمركز أبو حماد، ونُقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى القرين المركزي.

انزلاق قدمي الطفل

ولفظ الطفل، 14 عاما، أنفاسه الأخيرة إثر سقوطه من قطار في نطاق مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، قرب قرية الصوة، بعدما انزلقت قدماه أثناء التزاحم فسقط قتيلا تحت العجلات، ونُقل الجثمان إلى أقرب مستشفى وتم التحفظ عليه لحين إنهاء إجراءات تصاريح الدفن وتسليمه لذويه.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير البحث الجنائي اللواء محمد الجمسي، يفيد ورود إشارة من مستشفى القرين المركزي، باستقبال جثمان طفل يبلغ من العمر 14 سنة، وتبدو على جسده إصابات بالغة أدت إلى وفاته في الحال.

التحفظ على الجثمان

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة أبو حماد إلى مكان الواقعة، وتم فحص الجثمان، وبعد سؤال شهود العيان واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة حُرر محضر، وتبين حدوث إصابات بالغة للطفل أدت لمصرعه إثر سقوطه من القطار بنطاق مركز أبو حماد بالشرقية.