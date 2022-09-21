خدمة عملاء البنك الأهلي للإبلاغ عن البطاقات المفقودة وتقديم الشكاوى

تقديم طلب بصرف البطاقات، أو وقفها عند ضياعها، الاستفسارات الخاصة بالودائع أو القروض، تقديم بلاغ عند سحب راتبك دون استلامه من الـatm، كلها أشياء تجعل العديد من الأشخاص يبحثون عن أرقام خدمة عملاء البنك الأهلي.

وفي إطار رغبة المواطنين في حل مشاكلهم أو إيجاد إجابات على استفساراتهم، يستعرض موقع بوابة «الوطن» فيما يلي، خدمة عملاء البنك الأهلي والخط الساخن للبنك.

خدمة عملاء البنك الأهلي

ومن أجل عرض المشكلات أو تقديم طلبات بفتح حساب بنكي أو الاستعلام عن الرصيد أو الأهلي فون، يزداد البحث عن خدمة عملاء البنك الأهلي، من أجل الاستفادة من الخدمات العديدة التي يقدمها البنك.

وجاءت أرقام خدمة عملاء البنك الأهلي، كما يلي:

- الرقم المختصر 19623.

- رقم التليفون الأرضي: 0225945000.

- رقم التليفون خارج مصر: 0020219623.

- بالنسبة للراغبين في تقديم الشكاوي، يمكنهم التواصل مع البنك من رقم الفاكس: 0225945137.

- يمكن التواصل أيضًا من خلال الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي.

خدمات البنك الأهلي

وهناك العديد من الخدمات التي يقدمها البنك الأهلي لعملائه إلكترونيًا أو أون لاين دون الذهاب إلى فروعه تجنبًا للزحام وتوفيرًا للوقت والجهد، أبرزها ما يلي: