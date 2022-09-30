«نقل البرلمان» عن فوز محطة عدلي منصور بأفضل مشروعات العالم: بها كل المقومات

5 مشروعات مصرية استطاعت الفوز في إحدى مسابقات التحكيم العالمية، كأفضل أعمال إنشائية على مستوى العالم، ما يعتبر ذلك شهادة دولية في حق هذه المشروعات، التي كان من بينها «محطة عدلي منصور التبادلية»، كأفضل مشروع نقل في العالم، بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.

وفي هذا الصدد، قال النائب محمد زين الدين، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة في مشروعات النقل، ومن طبيعة الحال أن تحظى هذه المشروعات بإشادة عالمية.

وأضاف «زين الدين» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن محطة عدلي منصور واحدة من المشروعات العملاقة العظيمة التي تمثل نجاحا كبيرا لمصر في قطاع النقل، لما تمتلكه من مقومات وإمكانيات عالمية تعمل على تسهيل تنقل وحركة المواطنين، فضلا عن استخدام كل أساليب التكنولوجيا الحديثة.

«نقل النواب»: مصر تواصل التقدم بمشروعات نقل عملاقة

وأشار عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن مصر تواصل هذا التقدم من خلال مشروعات نقل عملاقة تضع مصر على الخريطة العالمية وبينها القطار الكهربائي وتطوير النقل السككي.

وأعلنت مؤسسة ENR الأمريكية العالمية الخاصة بالاستشارات الهندسية، نتيجة مسابقة التحكيم العالمية لأفضل وأرقى الإنشاءات والمشروعات الهندسية على مستوى العالم لعام 2022، وضمت نحو 34 مشروعا، فازت منها مصر بخمسة جوائز، هي:

المشروعات المصرية الفائزة

- أفضل مشروع نقل في العالم «محطة عدلي منصور التبادلية».

- أفضل مشروع ترميم في العالم «تجديد وتطوير متحف محمد محمود خليل».

- أفضل مشروع ثقافي في العالم مركز مصر الثقافي الإسلامي، والذي جرى تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

- أفضل مشروع بيئي في العالم «مشروع تطوير قري توشكي الجنوبية».

- أفضل مشروع للطاقة والصناعة فى العالم «محطة رياح رأس غارب بخليج السويس».