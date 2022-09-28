10 معلومات عن محطة عدلي منصور التبادلية بعد فوزها بأفضل مشروع في العالم

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ جميع المشروعات العملاقة، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، مشيرا إلى أن محطة عدلي منصور التبادلية العملاقة، تعد عملاً هندسيا فريدا من نوعه، إذ أقيمت على مساحة 15 فدانا، وتحتوي على 5 وسائل نقل مختلفة، هي المحطة النهائية للخط الثالث لمترو الأنفاق، على مساحة 3400 متر مربع، وترتبط بورشة العمرة الجسيمة للمترو، على مساحة 65 فدانا.

مجهود جبار لتنفيذ مشروع محطة عدلي منصور التبادلية

وقال وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن» إن حصول محطة عدلي منصور التبادلية على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم خلال عام 2022، وفق تقييم مجلة «ENR» العالمية، يدل على المجهود الجبار الذي بذل لتنفيذ مثل تلك المحطات، موضحا أن الجائزة تمنح لأفضل المشروعات، وأكثرها تأثيرا على أرض الواقع، وفقا لمدى مساهمتها الإيجابية على مستوى المجتمع والبيئة.

معلومات عن مشروع محطة عدلى منصور

1- نفذت محطة عدلي منصور المركزية التبادلية على مساحة 15 فدانا.

2- تحتوى محطة عدلي منصور التبادلية على 5 وسائل مواصلات حيوية وهي مترو الأنفاق والقطار الكهربائي «العاشر- العاصمة الإدارية الجديدة»، ومحطة قطارات سكك حديد السويس، ومحطة أتوبيسات سوبر جيت للمحافظات، إضافة إلى مسار الأتوبيس الترددي السريع.

3- محطة عدلي منصور التبادلية تغطيها مظلة عملاقة على هيكل معدني من الحديد، بمساحة 24 ألف متر مربع مغطاة بالألمونيوم والزجاج المقاوم للعوامل الجوية.

4- استخدام 2700 طن من المواسير الصلب أثناء تنفيذ محطة عدلي منصور العملاقة.

5- ترتكز محطة عدلي منصور التبادلية على 50 عمود خرساني دائري.

6- يصل ارتفاع الواجهة الزجاجية للمحطة التبادلية إلى 19 متر.

7- محطة عدلي منصور التبادلية تضم ساحة تبادلية داخلية تربط بين محطتي القطار الكهربائي ومترو الأنفاق، على مساحة 7 آلاف متر مربع، وكوبرى رابط بين المحطتين بطول 21 مترا، وعرض 18 مترا، لتسهيل انتقال الركاب بطريقه سلسة ومباشرة من محطة إلى أخرى.

8- شارك في تنفيذ محطة عدلي منصور التبادلية العملاقة 200 مهندس و800 عامل، بإجمالي ساعات عمل 10.5 مليون ساعة، و19 ألف ساعة عمل للمعدات، فيما استغرق العمل في المشروع 18 شهرا من العمل المتواصل.

9- يوجد داخل المحطة مول تجاري مكون من طابقين وجراج لسيارات مستخدمي المول، بمساحة 16 ألف متر مربع، إضافة إلى مساحات خضراء بمساحة 31 ألف متر مربع، وساحات انتظار للسيارات بمساحة 11 ألف متر مربع، وطرق بطول 1300 متر.

10- تحتوى محطة عدلي منصور التبادلية على شبكة من أنفاق المشاة لربط المحطة بطريق مصر الإسماعيلية، بإجمالى أطوال 200 متر، كما جرى تنفيذ موقفين للسيارات بإجمالي 450 سيارة لخدمة رواد المحطة.