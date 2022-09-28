وزير النقل يسلّم رسالة «السيسي» إلى «كيشيدا».. ويتطلع لتعميق التعاون مع اليابان

أعرب الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن تطلع مصر لتعميق التعاون مع اليابان في المجالات كافة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر، بما يتسق مع الروابط القوية التي تجمع البلدين، ومؤكدا تقدير القيادة السياسية والحكومة المصرية للعلاقات الثنائية المتميزة بين الدولتين على المستويات كافة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير النقل، يرافقه محمد أبوبكر، سفير مصر بطوكيو، مع أمين عام مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو كاتسونو، حيث سلّمه رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجّهة إلى رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا.

مشاركة اليابان في COP27

وأكد وزير النقل خلال اللقاء، أهمية مشاركة رئيس الوزراء الياباني في أعمال قمة المناخ COP27، كما أعرب عن تعازي القيادة السياسية والشعب المصري، في وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي.

الوزير: شينزو آبي كان زعيما استثنائيا

وشدد الوزير، على تضامن مصر مع اليابان في إطار ما قدمه رئيس الوزراء الراحل من إسهامات كبيرة، كان لها عظيم الأثر في تعميق أوجه العلاقات بين البلدين، مضيفا أنّ آبي كان زعيما استثنائيا لليابان وصديقا حقيقيا وداعما لمصر، لذا جاء قرار الرئيس بإطلاق اسمه على أحد المحاور المرورية المهمة بالقاهرة، وكذلك على أحد المراحل الخاصة بالجامعة المصرية/ اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST.

من جانبه، أعرب أمين عام مجلس الوزراء، عن التقدير الكبير لقرار رئيس الجمهورية، بتكليف وزير النقل للمشاركة الرسمية في جنازة الدولة التي أقيمت لرئيس الوزراء الأسبق آبي، مؤكدا شكر الجانب الياباني للفتة الكريمة التي للرئيس فيما يتعلق بإطلاق اسم «آبي» على المحور المروري وكذا إحدى مراحل الجامعة المصرية/ اليابانية، كما أكد اهتمام طوكيو بتعزيز التعاون مع مصر في شتى المجالات.