أسعار العملات في بنك مصر اليوم الخميس 29 -9- 2022

تنشر البنوك المختلفة بشكل يومي، أسعار العملات الخاصة بمعظم الدول حول العالم مثل الدولار الأمريكي واليورو والريال السعودي والجنيه الإسترليني، وذلك لمتابعة تأثير التطورات الاقتصادية والأحداث العالمية على سعر الجنيه المصري.

وجاءت أسعار العملات المختلفة في بنك مصر اليوم الخميس، كما يلي:

أسعار العملات في بنك مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر 19.48 جنيه للشراء و19.54 جنيه للبيع، كما سجل سعر العملة الأوروبية اليورو 18.78 جنيه للشراء و19.02 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني سعر 20.96 جنيه للشراء و21.28 جنيه للبيع، كما سجل الكرون السويدي 1.71 جنيه للشراء و1.71 جنيه للبيع، وذلك وفق آخر تحديث على الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي

ووصل سعر الدرهم الإماراتي إلى نحو 5.30 جنيه للشراء و5.31 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وجاء سعر الدولار بـ12.55 جنيه للشراء و12.74 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار البحريني سعر 50.30 جنيه للشراء و51.82 جنيه للبيع، فيما سجل الدولار الكندي سعر 14.17 جنيه للشراء و14.36 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وسجل سعر الفرنك السويسري سعر 19.78 جنيه للشراء و20.04 جنيه للبيع في بنك مصر، وجاء سعر الكرون الدنماركي بـ2.52 جنيه للشراء و2.55 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني

كما سجل سعر الدينار الأردني 27.07 جنيه للشراء و27.54 جنيه للبيع، وسعر الين الياباني 13.45 جنيه للشراء و13.56 جنيه للبيع، بينما جاء سعر الريال العماني بـ 49.44 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري 60.61 جنيه للشراء و62.97 جنيه للبيع، وسعر الريال القطري 4.99 جنيه للشراء و5.36 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي 5.17 جنيه للشراء و5.19 جنيه للبيع.