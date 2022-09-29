انتعاش مؤشر الدولار عالميا.. واستقرار العملة الأمريكية في البنوك المصرية

انتعش مؤشر الدولار فوق 113 اليوم، بعد أن هبط بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، متجها نحو أعلى مستوياته في عقدين من الزمن، مع تلاشي تأثير عملية شراء السندات المفاجئة لبنك إنجلترا، وسط مخاوف بشأن الخطة المالية البريطانية والتحديات الاقتصادية.

توقعات بارتفاع الدولار الأمريكي مجددا

وبنظرة تاريخية، بلغ الدولار الأمريكي أعلى مستوياته عند 164.72 في فبراير عام 1985، وسط توقعات بتداوله عند 114.48 بنهاية هذا الربع المالي (يوليو - سبتمبر 2022)، وفقًا لتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن يتم تداول العملة الأمريكية عند 118.44 خلال 12 شهرًا.

استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية

ومحليا، حافظ الدولار الأمريكي على استقراره في البنوك المصرية أمام الجنيه لليوم الثالث على التوالي، مسجلا في بنوك القطاع الخاص 19.56 جنيه للبيع، و19.58 جنيه في البنك المركزي المصري، بينما احتفظ بنكي الأهلي ومصر بأقل سعر للبيع عند 19.54 جنيه، وتراوح سعر شراء الدولار الأمريكي بين 19.44 جنيه و19.53 جنيه في البنوك المصرية.

انفراجة في سعر الصرف بدعم من صندوق النقد

وتتأهب السوق المحلية لاستقرار نسبي خلال الأيام المقبلة، في سعر صرف الدولار الأمريكي، بدعم من أنباء وصول الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال أيام، حسب ما كشف بنك الاستثمار العالمي جولدمان ساكس، قبل أيام.