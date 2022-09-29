مصرع 4 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى محور الضبعة بأوسيم

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، في حادث انقلاب سيارة أعلى محور الضبعة، قبل منزل الكوم الأحمر، قادمًا من أكتوبر كوبري «تحيا مصر» بأوسيم.

وكلّف اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث رجال الشرطة، بالانتقال إلى مكان الحادث، وتبين أنّها سيارة ملاكي هيونداي فيرنا، تابعة لشركة الجابر لإنشاءات والمقاولان، مقرها مصر الجديدة.

مصرع 4 أشخاص

وتبين أن مستقلي السيارة في حادث الضبعة هم 5 أشخاص من موظفي شركة المقاولات، وهم: «بيشوي» جارٍ استدعاء أهله، مهندس 26 سنة، مقيم بالحي الثالث الشروق، مهندس 33 سنة، مقيم بالجبل الأصفر، مهندس 24 سنة، مقيم بشبرا وجميعهم متوفين، مهندس31 سنة مقيم بالخصوص مصاب بكدمات وجروح بالجسم.

وذكرت التحريات أنّه عند سيرهم في مكان الواقعة، حدث انفجار في الإطار الخلفي ما أدى إلى انقلاب سيارة، وحدوث الإصابات والوفيات، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.