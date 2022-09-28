إصابة 16 عاملا في حادث تصادم بين سيارتين على طريق بحيرة قارون بالفيوم

أصيب 16 عاملا بجروح متفرقة، وإصابات متنوعة، في حادث تصادم وقع بين سيارة ربع نقل محملة بالعمال، وأخرى ملاكي، على طريق بحيرة قارون السياحي، أمام مدخل غيضان، بنطاق مركز أبشواي، بسبب السرعة الزائدة للسيارتين، إذ اختل توازن السيارتين، وفقدا سائقيهما السيطرة عليهما، فاصطدما معا، وسقط مستقلي السيارة الربع نقل وأصيبوا بإصابات متنوعة.

وتوقفت حركة المرور أمام المارة على طريق بحيرة قارون، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين، واستغاثوا بالإسعاف والشرطة.

بلاغ بحادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من مدير شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغاً من أهالي بوقوع حادث تصادم مروّع بين سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية، وأخرى ملاكي أمام مدخل غيضان على طريق بحيرة قارون السياحي، ووجود عدد كبير من المصابين.

إصابة 16 في الحادث

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة أبشواي إلى مكان الحادث على طريق بحيرة قارون، وتبينّ إصابة 16 شخصاً بجروح وإصابات تراوحت بين بسيطة وخطيرة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم برئاسة الدكتور هاني همام مدير مرفق الإسعاف، بـ9 سيارات إسعاف والتي قامت بنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم بقسم الاستقبال لعمل الأشعة والفحوصات اللازمة، تمهيداً لتقديم الرعاية الطبية لهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، وتيسير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.