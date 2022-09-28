ننشر أسماء المصابين الـ5 في تصادم ميكروباص مع أتوبيس بطريق السخنة

أفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام، أن الـ5 أشخاص المصابين نتيجة تصادم سيارة أتوبيس مع أخرى ميكروباص بطريق «السويس - العين السخنة» أمام شاطئ اللؤلؤة، جرى نقلهم إلى مستشفى السويس العام بواسطة رجال الإسعاف لتلقي العلاج، وتم استقبالهم بقسم الطوارئ وإجراء مختلف الأشعات اللازمة للوقوف على إصابة كل منهم.

أسماء المصابين

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسماء المصابين جميعهم مقيمون بمحافظة السويس كما يلي: محمد أحمد عجلان 43 عاما، كدمة شديدة بضلوع الصدر، ومحسن محمد شجيع 36 عاما، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالوجه والجسم، وعبدالله سويلم عادل سويلم 24 عاما، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالوجه والجسم، ومحمد عبدالحفيظ حسن 40 عاماً، وإصابته عبارة عن سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد جمال محمد 28 عاما، ومصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم حالتهم مستقرة.

بلاغ بحادث تصادم

وكان مرفق إسعاف السويس قد تلقى بلاغاً من سائقي السيارات على طريق «السويس – العين السخنة»، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع أوتوبيس، بطريق العين السخنة - السويس أمام شاطئ اللؤلؤة بمنطقة السادات اتجاه السويس.

ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف بمحافظة السويس، بتوجيه 5 سيارات إسعاف لنقل المصابين لقسم الطوارئ بمستشفى السويس العام لتلقي العلاج.