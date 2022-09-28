إصابة 5 عمال في تصادم ميكروباص مع أتوبيس بطريق «السويس - العين السخنة»

أصيب 5 أشخاص نتيجة تصادم أتوبيس مع ميكروباص بطريق «السويس - العين السخنة» أمام شاطئ اللؤلؤة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام بواسطة رجال الإسعاف لتلقي العلاج اللازم.

الإبلاغ عن الحادث

وكان مرفق إسعاف السويس، قد تلقى بلاغاً من سائقي السيارات، على طريق السويس – العين السخنة، بوقوع حادث تصادم بين، ميكروباص مع أوتوبيس بطريق العين السخنة - السويس أمام شاطئ اللؤلؤة بمنطقة السادات اتجاه السويس.

توجيه 5 سيارت إسعاف لنقل المصابين

وجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف بمحافظة السويس، بتوجيه 5 سيارات إسعاف لنقل، المصابين، لقسم الطوارئ بمستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

وتبين من المعاينة الأولية إصابة 5 أشخاص من العاملين بإحدى شركات البترول، وتم نقلهم لمستشفى السويس العام، وانتقل إلى مكان الحادث، قوة من تأمين الطريق لمعاينة الحادث وما أسفر عنه من إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، لتتولى الجهات المعنية التحقيق في الحادث.