بريطانيا: عازمون على إقامة علاقات وثيقة مع دول المحيطين الهندي والهادئ

قال جيس كليفرلي، وزير الخارجية البريطاني، في خطاب ألقاه في سنغافورة، اليوم، إن بلاده ملتزمة بإقامة روابط وثيقة مع منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما يشمل التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية والدفاعية، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز».

وأخبر «كليفرلي»، الذي تضمنت جولته الآسيوية اليابان وكوريا الجنوبية، جمهورًا من رجال الأعمال والمال والقادة الأكاديميين، بأن بريطانيا سيكون لها نطاق واسع من الحضور في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

بريطانيا تعتزم إنفاق 500 مليون جنية إسترليني لدعم البنية التحتية الخضراء بـ5 دول آسيوية

وأضاف «كليفرلي»، أن بريطانيا تعتزم إنفاق ما يصل إلى 500 مليون جنيه إسترليني في المنطقتين على مدى السنوات الخمس المقبلة، والعمل مع شركاء من القطاعين العام والخاص لدعم مشروعات البنية التحتية الخضراء عالية الجودة في إندونيسيا وفيتنام والفلبين وكمبوديا ولاوس.

بريطانيا تسعى للانضمام إلى اتفاقية (CPTPP)

وفي السياق ذاته، تسعى بريطانيا إلى الانضمام إلى اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ المعروفة باسم الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، والتي تزيل 95 ٪ من التعريفات الجمركية بين 11 عضوا.

ترحيب بريطاني بعقوبات سنغافورة واليابان على روسيا

وذكر وزير الخارجية البريطاني، «أننا نعتزم أن نكون أول دولة أوروبية تنضم إلى (CPTPP)، والتي ستتيح للمنطقة الوصول إلى قطاع الخدمات المالية ذي المستوى العالمي في المملكة المتحدة».

وتابع «كليفرلي»، قائلا: «إن الأمن والازدهار في المحيطين الهندي والهادئ لا ينفصلان عن أوروبا، ونرحب بقرار سنغافورة واليابان بفرض عقوبات على روسيا».

ومن جانبه، حذر «كليفرلي» الصين من تأثر مكانتها في العالم، بسبب الانحياز إلى الدول العدوانية مثل روسيا، مضيفا: «نستطيع أن نرى الدول التي تختار الالتزام بالتجارة، تصمد في وجه القمع والإكراه، وتلك الدول تشكل شبكة تعاون مع المملكة المتحدة، كما سنلتزم بتعزيز تلك الشبكات».