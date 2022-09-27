رمز جديد لملك بريطانيا.. وطرد مشبوه بالقرب من منزل وزير بلجيكي بعد محاولة اختطافه

شهددت عدد من الدول العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث كان من أبرزها، الكشف عن الرمز الجديد لملك بريطانيا تشارلز الثالث، فيما أعلنت السلطات الأمنية البلجيكية، العثور على طرد مشبوه بالقرب من منزل وزير العدل.

كشف «قصر باكنجهام» الملكي، النقاب عن الرمز الجديد لعاهل بريطانيا الملك تشارلز الثالث والذي سيظهر على المباني الحكومية وصناديق البريد، وقال في بيان، إن على كل منظمة مراعاة استبدال الرمز الملكي، وستكون العملية تدريجية.

اليوم.. مكتب البريد بالقصر الملكية سيصدر أول مواده بالرمز الجديد

وسيحل الرمز الملكي الجديد محل رمز الملكة الراحلة إليزابيث الثانية «إي2 آر»، فيما يتكون الرمز الملكي، الذي اختاره الملك تشارلز الثالث، من مجموعة من التصميمات التي أعدتها كلية الأسلحة، من حرفي «سي و آر» اللذين يمثلان اسمي تشارلز وريكس، وتعني ملك باللاتينية، مع صورة للتاج الملكي، فيما ستُستخدم نسخة في اسكتلندا تحتوي على التاج الاسكتلندي.وسيُصدر مكتب البريد بالقصر الملكي، اليوم الثلاثاء، أول مواده البريدية باستخدام الرمز الملكي الجديد.

من جانبها، هنأت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، زعيمة حزب «إخوة إيطاليا» أو «فراتيلي دي إيطاليا»، جورجيا ميلوني«45 عاما» بفوز تحالف اليمين في الانتخابات التشريعية التي شهدتها إيطاليا، أمس الأول الأحد.

تراس: «لندن» و«روما» حليفتان مقربتان

وأظهرت نتائج الانتخابات الإيطالية، حصول «إخوة إيطاليا» وشركاؤه حزب «لا ليجا» الشعبوي اليميني، و«فورزا إيطاليا» المحافظ، على 112 مقعدا من إجمالي 200 مقعد في مجلس الشيوخ، و235 مقعدا من إجمالي 400 مقعد في النواب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت تراس، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن «لندن» و«روما» حليفان مقربان من دعم أوكرانيا إلى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

من جانبها، أشارت ميلوني، إلى أنها ستعزز ما يمكنه توحيد صفوف مواطني بلادها، ولا يفرقهم، وقالت عبر «تويتر»، إن الإيطاليين عهدوا إلى حزبها بمهمة كبيرة، وواجب الحزب فعل كل ما في الوسع لإعادة الهيبة والكبرياء للأمة الإيطالية.

من جانبها، قالت مجلة «لوبوان» الفرنسية، إن ميلوني، تخطط لإنشاء مهمة عسكرية أوروبية بالاتفاق مع السلطات الليبية لمواجهة المهاجرين من ليبيا وتونس، مشيرة في تقرير، إلى أن زعيمة حزب «إخوة إيطاليا» تعتزم فرض حصار بحري على البحر الأبيض المتوسط لوضع حد لأفواج الهجرة التي اقتحمت شواطئ بلادها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بكين: نأمل بمواصلة الحكومة الإيطالية الجديدة اتباع سياسة إيجابية تجاه الصين

بدورها، الصين، الحكومة الإيطالية الجديدة إلى تبني سياسة براجماتية، وأعربت وزارة الخارجية الصينية، تعليقا على نتائج الانتخابات التشريعية الإيطالية، عن أمل بلادها بأن تواصل الحكومة الإيطالية الجديدة اتباع سياسة إيجابية وعملية تجاه «بكين»، والتعاون لبن البلدين لتعميق التعاون والتبادلات في مختلف المجالات لصالح البلدين والشعبين.

وفي بلجيكا، عثرت السلطات، أمس الاثنين على طرد مشبوه بالقرب من منزل وزير عدل البلاد، فينسنت فان كويكنبورن، بعد محاولة سابقة لاختطاف الوزير.

وصلت القوات المتخصصة في التخلص من المنتفجرات، لفحص الطرد المشبوه،، وبعد الفحص تبين أن الطرد غير ضار.

وفي وقت سابق، كشفت السلطات، عن مؤامرة مزعومة لاختطاف كويكنبورن، فيما ربطتها وسائل إعلام محلية بعصابات المخدرات

وقال مكتب المدعي الاتحادي البلجيكي، إنه يجب أخذ التهديد مأخذ الجد، فيما اعتقلت السلطات الأمنية، 4 أشخاص حتى الآن، أحدهم في هولندا.