4 مسلسلات صعيدية في دراما رمضان 2023.. أبرزها «ستهم» و«لو بعد حين»

الدراما الصعيدية تُعتبر وجبة أساسية على مائدة الإفطار في كل عام من شهر رمضان، ويستعد عدد من نجوم الصف الأول لتقديم أعمالًا تحمل الطابع الصعيدي بعاداته وتقاليده خلال رمضان 2023.

الفنانة نيللي كريم التي تقدم ذلك اللون للمرة الأولى، وروجينا تظهر أيضًا في ثوبها الصعيدي، فضلا عن تحضير الفنانة ياسمين عبد العزيز لدور صعيدي مختلف، وعدد آخر من النجوم، ونعرض خلال التقرير التالي أبرزهم:-

- نيللي كريم في مسلسل «لو بعد حين»

تشارك الفنانة نيللي كريم في السباق الرمضاني المقبل بدور صعيدي، حيث مازحت جمهورها من خلال تدوينة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات «تويتر»، مؤكدة أنها لن تقدم «نكد» من جديد في أعمالها، ويحمل اسم العمل الدرامي بشكل مبدئي اسم «لو بعد حين»، ويشاركها البطولة كلا من الفنان جمال سليمان والفنانة ناهد السباعي.

- روجينا في دور «ستهم»

كانت الفنانة روجينا أول المتعاقدين على أعمال ضمن الموسم الرمضاني 2023، بعد انتهاء الموسم الرمضاني 2022، وستقدم مسلسل «ستهم»، التي ستظهر فيه بدور صعيدي، خاصة أنها قدمت الدور الصعيدي من قبل في مسلسل فرار من الحب بجانب الفنان رياض الخولي، والفنانة آثار الحكيم، ومن إخراج مجدي أبو عميرة.

وتدور أحداث مسلسل «ستهم» في إطار اجتماعي تشويقي، وتجدد تعاونها مع المخرج رؤوف عبدالعزيز بعد تعاونهما في مسلسل إنحراف رمضان 2022، والذي حقق نجاحا كبيرا.

- ياسمين عبد العزيز تشارك بمسلسل صعيدي

كما أعلن الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تعاونه مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز في مسلسل صعيدي بالموسم الرمضاني 2023، وكتب قائلًا: «اللي جاي صعيدي من سوهاج، الصعيد والأصول والجدعنة والدم الحامي»، ويعتبر هذا أول عمل تشارك به ياسمين بعد وعكتها الصحية خلال الفترة الأخيرة.

- محمد رمضان في مسلسل العمدة

يشارك الفنان محمد رمضان في الموسم الرمضاني 2023، بدور صعيدي في مسلسل يحمل اسم «العمدة»، وتدور أحداث العمل في إحدى الأحياء الشعبية بالقاهرة (السيدة زينب)، في إطار اجتماعي تشويقي، وتشارك الفنانة زينة محمد رمضان في بطولة العمل بالإضافة إلى الفنان الشاب أحمد داش، ومي كساب وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج وتأليف محمد سامي.

ولم تكن تلك المرة الأولي التي يقدم فيها «رمضان»، دور صعيدي، حيث قدم قبل ذلك مسلسل «ابن حلال»، و مسلسل «نسر الصعيد»، وفيلم «واحد صعيدي»، وتميز بالأدوار الصعيدية.