نيللي كريم عن رمضان المقبل: هعمل مسلسل صعيدي لأول مرة.. مفيش نكد

وعدت الفنانة نيللي كريم جمهورها بتقديم عمل درامي مختلف في موسم مسلسلات رمضان 2023 بعيدًا عن الأعمال الحزينة أو النكد، حسبما وصفتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتأكيدها أن المسلسل المرتقب سيكون دراما صعيدية.

وكشفت نيللي كريم، عن قيام الشاعر والسيناريست مدحت العدل بكتابة مسلسلها الجديد، والذي ما زال في طور التحضير، وتأكيدها أنه سيحتاج منها مجهودًا خصوصًا وأنها تقدم عملًا صعيديًا لأول مرة.

وكتبت عبر حسابها على موقع فيس بوك: مش هقدم نكد في رمضان الجاي، سأقدم مسلسل صعيدي للمرة الأولى في رمضان المقبل 2023.

مسلسل نيللي كريم في رمضان 2023 صعيدي

واستطردت نيللي كريم بقولها: وهذا سيحتاج مني بعض التحضيرات الخاصة بالشخصية والعمل، حتى نستطيع تقديم عمل مقنع ويحترم عقل المشاهد، والمسلسل دراما مش نكد.

واختتمت بقولها: ما زال مدحت العدل يواصل كتابة الحلقات الأولى من العمل، وأنا أصور حاليا مشاهدي من مسلسل روز وليلى، مع الجميلة الرائعة الفنانة يسرا الذي سأنتهي من تصويره في شهر أكتوبر المقبل.

المسلسل الجديد تأليف مدحت العدل

وقدمت نيللي كريم في موسم مسلسلات رمضان الماضي، مسلسل فاتن أمل حربي، والذي دارت أحداثه عن أزمات تعيشها المرأة وخطوات حصولها على الطلاق، ومعاناتها مع زوجها، ومعركتها للحصول على حريتها وعيش حياتها بصحبة طفلتيها.

مسلسل فاتن أمل حربي، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج محمد العدل الشهير بـ ماندو العدل، بطولة شريف سلامة، هالة صدقي، فادية عبدالغني، محمد التاجي، محمد ثروت، خالد سرحان، همسة إمام.

وقدمت نيللي كريم قبل ذلك عدة أعمال درامية مهمة منها سجن النساء، وبنت اسمها ذات، وضد الكسر، لأعلى سعر.