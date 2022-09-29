حالة الطقس غدا الجمعة 30-9-2022 في مصر.. استمرار ارتفاع الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، استمرار موجة الطقس الحار حتى يوم الإثنين المقبل، مشيرة إلى أن طقس الغد الجمعة شديد الحرارة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا الجمعة، ستسجل فيه درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية بين 35-36 درجة، وتصل إلى 42-43 على محافظات جنوب البلاد، خلال ساعات النهار، فى حين يسود طقس معتدل مع بداية ساعات المساء.

درجات الحرارة غدا

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة غدا الجمعة علي جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وفقا لما أعلنته الأرصاد الجوية، كما يلي:

القاهرة 36 - 24

العاصمة الإدارية 36 - 24

6 أكتوبر 37 - 23

بنها 36 - 24

دمنهور 35 - 24

كفر الشيخ 35 - 23

المنصورة 36 - 23

دمياط 32 - 24

بورسعيد 31 - 24

الإسماعيلية 36 - 24

السويس 36 - 24

الزقازيق 36 - 23

شبين الكوم 36 - 24

طنطا 35 - 23

شلاتين 39 - 28

الإسكندرية 35 - 23

العلمين الجديدة 35 - 23

وادي النطرون 36 - 24

مطروح 35- 23

السلوم 36- 24

سيوة 38 - 23

العريش 32 - 24

رفح 31 - 23

الطور 35 - 25

كاترين 32 - 18

رأس سدر 35 - 24

نخل 35 - 16

طابا 34 - 24

نويبع 36 - 25

حلايب 34 - 27

شرم الشيخ 37- 26

الغردقة 39 - 27

مرسى علم 40 -28

الفيوم 37 - 23

بني سويف 38 - 23

المنيا 40- 24

أسيوط 40- 24

سوهاج 41 - 25

قنا 42 - 26

الأقصر 41 - 26

أسوان 42 - 27

الوادي الجديد 41 - 28

أبو سمبل 41 - 27

أبو رماد 38 - 28

رأس حدربة 34 - 26