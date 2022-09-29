التعليم: عقد 3 اختبارات للصفين الرابع والخامس في الفصل الدراسي الواحد

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري 167 بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفين الرابع والخامس من الحلقة الابتدائية، بكل مدارس التعليم العام «الرسمية - الرسمية لغات - الرسمية المتميزة للغات- الخاصة بأنواعها العربي واللغات»، اعتبارًا من العام الدراسي 2022 - 2023.

مواعيد اختبارات الصفين الرابع والخامس الابتدائي

وحددت وزارة التربية والتعليم، في القرار الوزاري أدوات التقييم بالصفين الرابع والخامس الابتدائي في العام الدراسي الجديدد 2022-2023، مشيرًا إلى أنّه يتم عقد 3 اختبارات في الفصل الدراسي الواحد كالتالي:-

الاختبار الأول: يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط.

فترة دراسية واحدة للاختبار الواحد

الاختبار الثاني: يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط.

ويخصص لعقد كل اختبار من الاختبارين السابقين فترة دراسية واحدة، وذلك تحت ملاحظة المعلم في الأسبوع الأخير من الشهر.

الاختبار النهائي: يعقد في نهاية كل فصل دراسي، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في الفصل الدراسي كاملاً، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي علي مجموع الدرجات الثلاث.