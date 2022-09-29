وزير التعليم: لن يُظلم أي طالب في امتحانات الثانوية العامة 2023

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الوزارة لن تظلم أي طالب في الثانوية العامة، وسيتم إتاحة التظلم بورقة الأسئلة والإجابة ونموذج الإجابة، كما سيتم توزيع كتيب المفاهيم أثناء الامتحان.

امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون 85% اختياري

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمقر الوزارة، أنّ امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون 85% من الأسئلة اختيارية و15% مقالية قصيرة، موضحا أنّه جرى إعداد حقيبة تدريبية على كيفية إعداد امتحانات الثانوية العامة 2023، وسيتم تدريب 5000 معلم.

وتابع حجازي، أنّ المركز القومي للامتحانات يعد الآن مواصفة امتحانات الثانوية العامة لإعلانها، وجرى إشراك أساتذة كليات التربية، مشيرا إلى أنّه بالنسبة لتصحيح الأسئلة المقالية، فستكون كراسة الإجابة بها باركود على الغلاف إلى جانب اسم الطالب.

حرمان المعلم المخطئ من التصحيح

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ المعلم هو من يصحح الأسئلة، كما أنّ نموذج الإجابة سيكون مرنا وبه جميع البدائل والفكرة الرئيسية والسلامة الإملائية، وجميع خطوات حل الطالب مخصص لها درجات، متابعا أنّ 2 من المعلمين يتولون التصحيح، وحال تفاوت تقدير ورقة الإجابة سيتم الاستعانة بمعلم ثالث، والمعلم المخطئ سيُحرم من التصحيح.

وأشار حجازي، إلى أنّ الوزارة ترغب في أن يتعلم الطلاب بشكل جيد في الثانوية العامة، موضحا أنّ مؤشر تدني المجاميع يعبر عن محاور أساسية.