«التعليم» تكشف نظام تقييم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائيين

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل الخاصة بنظام تقييم الطلاب للصفين الرابع والخامس الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022-2023، موضحة أن التقييم يكون من خلال 3 اختبارات، ويخصص للاختبار الأول 15 درجة، والاختبار الثاني 15 درجة، والاختبار النهائي أي نهاية كل فصل دراسي 30 درجة.

درجات المهام الأدائية

وأضافت الوزارة، في كتابٍ دوري جديد، أنّه مخصص للمهام الأدائية 35 درجة والمواظبة على الحضور 5 درجات على أن تكون الدرجة النهائية 100 درجة، والمواد هي اللغة العربية التربية الدينية الإسلامية والمسيحية، والرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمهارات المهنية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه بالنسبة لمادة القيم واحترام الآخر يتم إجراء تقييم تكويني أي أنّ المعلم يقيّم فيه سلوك الطلاب وفقًا لمعدلات أدائهم في ضوء نواتج التعلم الخاصة بالقيم التي يتضمنها المنهج المقرر، باستخدام مقياس الأداء.

موقف مواد التربية الفنية والبدنية والموسيقية من التقييم

ونوهت الوزارة بأنّه بالنسبة لمواد التربية الفنية والتربية البدنية والصحية والتربية الموسيقية وأنشطة التوكاتسو يقيم فيها المعلم أداء الطلاب وفق نواتج التعلم الخاصة بكل مادة التي يتضمنها المنهج الدراسي باجتياز أو لم يجتاز.