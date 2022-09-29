مصرع وضبط 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في مداهمة أمنية بأسيوط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء عدد (4) عناصر إجرامية شديدة الخطورة (سبق اتهام اثنين منهما في قضايا متنوعة أبرزها مخدرات، سرقة، سرقة بالإكراه، سلاح ناري) بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط، واتخاذهم مقرهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

مقتل عنصرين شديدي الخطورة

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرع اثنين منهم، وعُثر بحوزتهما على (2 بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من المواد المخدرة الشابو – 3 هواتف محمولة).

ضبط عنصرين

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين الآخرين وبحوزتهما (2 بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الشابو – 3 دراجات نارية – مبلغ مالي - 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة لحماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.