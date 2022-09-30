دورتان تدريبيتان من المركز المصري الألماني للوظائف في شهر أكتوبر

عدد من الدورات التدريبية، يقدمها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، منها تدريبات التأهيل الوظيفي والإرشاد المهني وكيفية بدء مشروع خاص وأساسيات العمل الحر، وتدريبات متخصصة في البرمجة والتسويق الإلكتروني وإدارة المشروعات، كما يتم تنظيم بعض الدورات التدريبية «أون لاين» كي يتمكن أكبر عدد من الشباب من حضورها والاستفادة بها.

دورات في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية

ويحرص المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، على نشر تفاصيل ومواعيد الدورات التدريبية التى يقدمها المركز للشباب، فى عدد من المحافظات، خاصة الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وذلك عبر الصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

وأعلن المركز المصري الألماني للوظائف الهجرة وإعادة الإدماج، عن دورة تدريبية حول «التسويق الرقمي»، والذي يعد من أكثر المجالات المطلوبة حاليا في سوق العمل، وهام لأي مشروع جديد كي تتم عملية التسويق الإلكتروني عبر الإنترنت أون لاين.

وأشار المركز إلى أن التدريب مدته 6 أسابيع وسيبدأ يوم 10 أكتوبر 2022، حتى يوم 12 من الشهر ذاته، وذلك بمقر المركز في المعادي: مبنى 17، شارع 18، من 10 صباحاً لـ4 مساءً، وهو تدريب مجاني، وللتسجيل يمكن التواصل مع المركز من الأحد للخميس من الساعة 9 ونصف صباحا لـ3 ونصف عصرا على أرقام 0227519410 أو 01202744565.

تدريب الشباب والبنات

كما أعلن المركز المصرى الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن فرصة تدريب للشباب والبنات من محافظات القليوبية والشرقية والدقهلية، وهو تدريب «برمجة Front-end» أون لاين ومجاني، وذلك بداية من يوم 9 أكتوبر ومدته خمس أسابيع، خلال أيام الأحد والثلاثاء والخميس من 5م لـ10م.

كما حدد المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة، عدد امن الشروط للالتحاق بهذه الدورة التدريبية، وتتمثل هذه الشروط في أن يكون السن فوق 18 سنة، ومن سكان واحدة من المحافظات الثلاثة، خلفية بسيطة عن مبادئ البرمجة، وسيتم عمل تقييم للمتقدمين للتأكد من معرفتهم بمبادئ البرمجة.