9 أكتوبر المقبل أولى جلسات محاكمة سائق طريق السويس المتهور

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد حسين عبدالتواب، جلسة 9 أكتوبر المقبل، لبدء محاكمة «أحمد. ج. ف» المتهم بقيادة سيارة برعونة على طريق السويس، المعروف بـ«سائق طريق السويس المتهور»، أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار عاطف رزق.

إحالة سائق السويس للجنايات

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجريت معه بمعرفة النيابة العامة، وأسندت إليه ارتكاب 3 جرائم تتمثل في الحيازة بقصد التعاطي لجوهر مخدر الترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدري «الإمفيتامين» و«الميثامفيتامين» في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقيادة سيارة ملاكي برعونة وعدم احتراز حال كونه واقعا تحت تأثير المخدرين محل الاتهام الثاني، وذلك بطريق «القاهرة – السويس».

4 شهود في القضية

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت في القضية شهادة 4 شهود، فضلا عما ثبت بتقرير المعامل المركزية بمصلحة الطب الشرعي من أن العينات المأخوذة من المتهم تفيد بتعاطيه جوهر المخدرين الإمفيتامين والميثامفيتامين المدرجين بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تتضمن الترامادول والمخدرين المذكورين وأداة تعاطٍ، إلى جانب المقطع المصور المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي حيث كان المتهم يقود سيارة بحالة تدل على كونه تحت تأثير مخدر ومن شأنها تعريض حياة المارة للخطر.